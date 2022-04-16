«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд із Києва до Перемишля. Його розклад враховує зручну пересадку з Перемишля до Кракова, Берліна та Праги.

Як повідомили у прес-службі УЗ, поїзд почне курсувати з 20 квітня. Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43.

По станції у Перемишлі організована пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Зокрема, пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на поїзди:

05:50 – поїзд Перемишль – Краків;

07:07 – поїзд Перемишль – Берлін;

07:22 – поїзд Перемишль – Прага.

Нагадаємо, що квитки другого класу на польські поїзди TLK та IC для українців, які перетнули кордон із Польщею після 24 лютого, безкоштовні. Ці пільги стосуються дітей, жінок, старших за 60 років чоловіків та чоловіків із інвалідністю. Для безкоштовної посадки на поїзди в Польщі при собі необхідно мати закордонний паспорт чи будь-який інший документ, що посвідчує особу.