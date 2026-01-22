Аварія сталася біля села Недобоївці

У четвер, 22 січня, в Дністровському районі на Буковині сталася смертельна аварія. Біля села Недобоївці водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав на узбіччя.

Очевидці викликали поліцейських та рятувальників, оскільки пасажирку від сильного удару затисло в салоні авто Volkswagen Caddy і вона самостійно не могла вибратися, повідомили в ДСНС Буковини.

Рятувальники, що прибули до місця події, за допомогою спецінструментів деблокували 73-річну потерпілу. Її передали медикам, однак реанімаційні дії фельдшерів не допомогли – жінка померла в машині швидкої допомоги.

У поліції Буковини розповіли ZAXID.NET, що за фактом ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини). У водія взяли зразки для встановлення, чи він перебував за кермом під дією алкоголю чи наркотиків. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.