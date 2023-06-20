У Чернівцях шахрай збирає кошти на лікування, представляючись священиком УГКЦ. Про це повідомила 20 червня Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви, яка вже звернулася в поліцію.

До єпархії почали звертатися жителі Чернівців з тим, що до них в приватні повідомлення в соціальних мережах пише невідомий чоловік. Незнайомець представляється священиком однієї з парафій обласного центру і просить перекинути йому кошти на лікування. В особистій інформації зазначено, що псевдосвященик сам родом з Червонограда і навчався в Львівській Духовній Семінарії Святого Духа, а зараз перебуває в Чернівцях.

«Після з’ясування фактів виявилось, що Йосип Чайковський є фейковим акаунтом, і особа, що стоїть за ним, користуючись довірою, обманом отримує фінансову вигоду. Це підтверджують використання на сторінці фото з інтернету у постах та зокрема у фото профілю, що належить іншій особі», – повідомили на сторінці Чернівецької єпархії УГКЦ в Facebook.

У Чернівецькій єпархії УГКЦ зазначають, що незнайомець скидає в повідомлення скріни номера рахунку, але при цьому закриває повне ім'я власника картки. Фейковий акаунт має лише чотири фото, на яких зображено молодого чоловіка в рясі. Однак з'ясувалося, що ці фото викрадені.

Чернівецька єпархія УГКЦ закликала парафіян ретельно перевіряти достовірність інформації і не жертвувати гроші шахраям. Водночас єпархія щодо шахрайства звернулася в поліцію Б0уковини.