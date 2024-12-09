В Чернівецькій громаді в більшості закладів середньої освіти зимові канікули розпочнуться через два тижні. Ще частина шкіл та ліцеїв на відпочинок піде перед Новим Роком. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді в понеділок, 9 грудня.

Триватимуть канікули у школярів до 6 січня, повідомили ZAXID.NET в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Та ж частина чернівецьких навчальних, в яких відпочинок розпочинається з 28 грудня, зачинені будуть до 12 січня. В управлінні освіти також зазначили, що список усіх закладів з графіком освіти публікувати не будуть з метою заходів безпеки.

Загалом в 6 школах канікули розпочинаються з 21 грудня і триватимуть до 5 січня. В 14 закладах канікули розпочнуться з 23 грудня і триватимуть до 5 січня. ЩЕ один приватний заклад не працюватиме з 23 грудня по 8 січня. В 11 школах канікули триватимуть з 24 грудня по 5-6 січня. Коровійський ліцей відпочиватиме з 24 грудня по 12 січня.

У 6 школах будуть найкоротші канікули – всього лише 11 днів – з 25 грудня по 5 січня. Решта закладів відпочиватиме з 28 грудня по 12 січня. Найдовші канікули матиме військово-спортивний ліцей – з 21 грудня по 12 січня. Це пов’язано з тим, що цей заклад не мав осінніх канікул. Загалом в Чернівецькій громаді є 45 комунальних закладів середньої освіти та 11 приватних.