Водію загрожує позбавлення волі

В Чернівцях водій BMW X-6 протаранив патрульне авто і травмував поліцейську. Патрульну з травмами різної важкості госпіталізували в лікарню. Правоохоронці намагалися зупинити водія, який порушив правила дорожнього руху. Однак чоловік не зупинився, а вирішив втекти від поліцейських. В результаті протаранив службовий автомобіль.

Автопригода трапилася на вул. Головній в Чернівцях в ніч з 16 на 17 червня. На лінію «102» зателефонували місцеві жителі і повідомили, що водій автомобіля BMW X-6 порушує правила дорожнього руху. Для складання відповідних адміністративних матеріалів на місце події виїхав екіпаж управління патрульної поліції.

Поліцейські наказали водію зупинитися, однак на їх законну вимогу водій не відреагував, а продовжив рух заднім ходом. Відтак – чоловік врізався у службовий автомобіль, у якому перебувала поліцейська. Унаслідок зіткнення травмувалася працівниця патрульної поліції. Її медики доправили для обстеження до лікарні.

«На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали водія. Буковинця помістили до ізолятора тимчасового тримання, а автомобіль вилучили та призначили низку експертиз», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 17 червня.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили буковинцю про підозру. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 342 КК України (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу). Триває розслідування. Водію BMW X-6 загрожує штраф розміром до 68 тис. грн або пробаційним наглядом на строк до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до двох років.