В маршруті є 18 об'єктів

В Чорткові розробили туристичний маршрут для людей з порушенням слуху та мови. До маршруту додали відеопереклад про історичні місця та пам’ятки архітектури на жестову мову. Він проходить через ключові інфраструктурні об’єкти.

До безбар’єрного туристичного маршруту включили 18 об’єктів, серед яких Домініканський костел, нова синагога, нова та стара ратуша, замок Гольських, вілла та аптека Людвіка Носса та багато інших. Незабаром на цих туристичних локаціях з’являться QR-коди, зісканувавши які можна буде переглянути відео з жестовою мовою, повідомили в Чортківській міській раді.

Наразі туристичний маршрут також пропрацьовують разом з радником міського голови з питань безбар’єрності Іваном Косминою та ГО «Освітня допомога» з м. Хмельницький. Це роблять для того, щоб зробити його доступним також для людей на кріслі колісному.

Цей маршрут планують також зробити зручним для туристів на кріслі колісному

«Цей маршрут проходить через ключові інфраструктурні об’єкти, включаючи тротуари, зупинки громадського транспорту тощо. Разом із радником міського голови ми аналізуємо та виправляємо недоліки для створення зручного та доступного середовища», – зазначили в міській раді Чорткова.

Також у Чорткові працюють над тим, щоб доступ до медичних, соціальних та освітніх закладів, ЦНАПу, парків, соціально-житлового комплексу "Чортків Єднає", благодійної організації "Дім милосердя", центр реабілітації дітей з інвалідністю "Дорога в життя" та будівлі ветеранів зробити максимально простим для людей з інвалідністю, мамам з дитячими візочками та старших людей.