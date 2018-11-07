В депутата, який морив голодом 4-річного сина, відібрали батьківські права

Суд також розгляне можливість відібрати ще трьох дітей, які виховувалися у родині Мольченків.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:495570

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В депутата, який морив голодом 4-річного сина, відібрали батьківські права
фото з відкритих джерел
Мольченко заявляв, що «правоохоронці незаконно викрали сина», а ситуація є «політичною розправою».

У Кіровоградській області суд позбавив батьківських прав депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка, який підозрюється у знущанні над своїм 4-річним сином.

Про це 7 листопада повідомляє «УНІАН» з посиланням на прес-секретаря Новоукраїнського районного суду. Окрім Мольченка, батьківських прав на хлопчика також позбавлена його дружина. Суд також розгляне можливість відібрати ще трьох дітей, які виховувалися у родині Мольченків.

Журналісти розповіли, що виснажену дитину виявили місцеві медики. За словами лікарів, на той момент 4-річна дитина важила близько семі кілограмів. Батьки викликали швидку до дитини, але в лікарню везти не дозволяли, а вимагали натомість лікування вдома. Після цього на місце прибули правоохоронці, які допомогли звільнити хлопчика. Батько малюка, депутат місцевої районної ради Олександр Мольченко, спочатку прикривався своїм мандатом і заявляв, що «правоохоронці незаконно викрали сина», а ситуація є «політичною розправою».

Мольченко обирався до райради за списками «РП Олега Ляшка», яка вже відхрестилася від нього, заявивши, що членом партії Мольченко ніколи не був, а два роки тому його виключили із фракції. Свою ж провину він визнає лише частково, хоча за словами дільничного педіатра, рік тому така ж ситуація була і зі старшою донькою Мольченко, але тоді батьки уникнули покарання.

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