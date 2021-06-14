Зіону Чану вважають головою найбільшої сім’ї у світі

76-річний Зіона Чана, якого вважають головою найбільшої сім’ї у світі, помер в індійському штаті Мізорам. Про це повідомила BBC в понеділок, 14 червня.

Чоловік був главою християнської секти, яка практикує багатоженство. Він залишив за собою 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків. Хоча за іншими даними, в нього були 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки та ще один правнук.

Відомо, що Чана страждав на діабет і гіпертонію. Його стан погіршився вдома, він помер після госпіталізації в неділю, 13 червня.

Справді Зіона Чана є головою найбільшої сім’ї в світі чи ні, однак його родина є своєрідною місцевою сенсацією, яка залучає туристів до свого села на північному сході Індії, пише ВВС.

Сім’я живе у великому чотириповерховому будинку на 100 кімнат. Особняк є головною туристичною пам'яткою штату, яка приваблює туристів зі всього світу.