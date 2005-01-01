В Італії місцевий житель жорстоко вбив українську перекладачку

Про зникнення українки раніше йшлося в телепередачі, яка допомагає розшукати зниклих безвісти

У горах італійської провінції Тревізо виявили тіло 43-річної перекладачки з України Софії Мельник зі слідами насильницької смерті, упаковане в чорний поліетиленовий пакет, повідомило італійське видання «Il Gazzettino».

Під час судмедекспертизи на тілі жінки виявили численні травми і гематоми. Вони були нанесені важким предметом або ногами. Деякі могли з'явитися в результаті падіння з вершини схилу, звідки було скинуто її тіло. Судмедексперти допускають, що на момент падіння жінка могла бути ще живою.

Жінка пропала безвісти 15 листопада. Через десять днів після цього її 53-річний співмешканець скоїв самогубство. Поліція підозрює, що він убив українку через ревнощі, а потім наклав на себе руки.

Як повідомляв ZAXID.NET, влітку 2015 року грабіжники в Італії вбили 38-річного українця, який спробував врятувати від їхнього нападу супермаркет.