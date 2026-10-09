Після падіння уламків збитого безпілотника в обласному центрі спалахнула пожежа

Увечері четверга, 8 жовтня, в Івано-Франківську внаслідок падіння уламків російського безпілотника загинув чоловік. Він працював сторожем і охороняв господарську будівлю, яка зазнала пошкоджень під час атаки. Про це повідомили міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

О 22:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого безпілотника в напрямку Івано-Франківщини. Після цього в районах області оголосили повітряну тривогу. Близько 23:00 мешканці міста почули вибухи.

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За словами очільниці ОВА, під час повітряної атаки в регіоні працювала протиповітряна оборона. Після падіння уламків збитого безпілотника в обласному центрі спалахнула пожежа.

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Марцінків уточнив, що росіяни атакували місто ударним безпілотником типу «шахед». Унаслідок падіння уламків пошкодило господарську будівлю, а сторож, який перебував на місці, загинув.

«Мали атаку на Івано-Франківськ. “Шахедом”. На жаль, осколками була пошкоджена господарська будівля. І, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв цю будівлю», – повідомив міський голова.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи лунали щонайменше у п’ятьох регіонах, унаслідок ударів є руйнування та загиблі. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували кількома хвилями, застосовуючи балістичні й крилаті ракети, а також реактивні безпілотники.