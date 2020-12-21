Першим зробив щеплення 71-річний прем’єр-міністр країни Беньямін Нетяньягу

В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація населення від коронавірусної хвороби. Про це 20 грудня повідомило видання The Times of Israel.

Першим вакцину від Pfizer/BioNTech на собі випробував 71-річний прем’єр-міністр країни Беньямін Нетяньягу – це транслювали в прямому етері на телебаченні.

Перед щепленням Нетаньягу заявив, що початок масової вакцинації від Covid-19 є «дуже гарним днем для Ізраїлю».

«Одна невелика ін’єкція для людини – і один великий стрибок для здоров’я всіх нас», – сказав ізраїльський прем’єр, перефразувавши відомий вираз астронавта Ніла Армстронґа.

Після цього щеплення отримали також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу Армії оборони Авів Кохаві.

З 21 грудня в країні почали вакцинувати ізраїльтян віком від 60 років. У пріоритеті також студенти медвишів та працівники геріатричних центрів. Уряд країни планує щодня щеплювати як міннімум по 60 тис. ізраїльтян і до кінця січня досягнути позначки в 2 млн вакцинованих

Від початку пандемії в Ізраїлі підтверджено 373,6 тис. випадків коронавірусу, з них 3 тис. летальних.