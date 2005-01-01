В Кам’янка-Бузькому районі зловмисник викрав 11 каналізаційних люків

Вісім з них він демонтував на Добротвірській ТЕС

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 13:101931

У Кам’янка-Бузькому районі викрили 50-річного зловмисника, який викрадав каналізаційні люки. Усі металеві кришки він зберігав на своєму подвір’ї. Загалом у нього вилучили 11 металевих люків.

Як розповіли у поліції Львівщини, 41-річний мешканець селища Добротвір повідомив 16 січня про викрадення восьми металевих кришок з люків з тепломережі Добротвірської ТЕС.

Також правоохоронці встановили, що ще три кришки того ж дня зникли з вулиць Павлова та Коцюбинського у місті Кам’янка-Бузька.

Загальна сума заподіяних збитків в обох випадках ‒ близько 27,5 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, до крадіжки причетний раніше судимий 50-річний житель району. На подвір’ї його будинку знайшли викрадені кришки.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

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