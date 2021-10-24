В Києві на проспекті Валерія Лобановського 45-річний іноземець скоїв розбійний напад на автозаправну станцію (АЗС). За інформацією правоохоронців, нападником виявився колишній працівник цієї АЗС, якого звільнили нещодавно.

Як повідомила в неділю, 24 жовтня, прес-служба київської поліції, під час пограбування нападник забризкав сльозогінним газом обличчя працівників закладу та вдарив касира, після чого забрав із каси 85,5 тис. грн та втік.

Після того, як працівники АЗС повідомили про інцидент поліцейських, правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували злочин, обставини вчинення та напрямок руху нападника після скоєного.

«Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з’ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави», – сказав начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

Нападнику вже повідомили про підозру в розбої. Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також поліцейські перевіряють його на предмет вчинення інших подібних злочинів на території Києва.