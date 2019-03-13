«Ми тиснули на поліцію, вони не хотіли нічого робити».

В Києві чоловік з рюкзаком димовою гранатою спалив кіоск «Суперлото»

У ніч на середу, 13 березня, в одному з гральних закладів Києва, розташованому у Дніпровському районі, сталася пожежа. За інформацією поліції, причиною інциденту стала димова шашка, яку в приміщення кинув невідомий.

Внаслідок пожежі вогонь знищив меблі, комп'ютерну техніку та частину самого закладу. З людей у пожежі ніхто не постраждав.

Фото Сергія Марченка, Informator.ua

Як повідомило видання Informator.ua, згорілим гральним закладом виявився кіоск «Суперлото», в якому можна було грати азартні ігри на гроші.

За словами очевидців, до кіоску підійшов чоловік у темному одязі з чорним рюкзаком і кинув в середину якийсь предмет. Пізніше біля приміщення правоохоронці виявили елементи димової гранати РДГ-55 МЧ, яка після приведення в дію може випромінювати язики полум'я.

Чоловік, який кинув гранату в гральний кіоск, втік.