В Києві невідомий спалив гральний заклад

Чоловік кинув в кіоск «Суперлото» димову гранату і втік

СуспільствоВолодимир Пиріг, 13 березня6711

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В Києві невідомий спалив гральний заклад
фото Сергія Марченка / Informator.ua
В Києві чоловік з рюкзаком димовою гранатою спалив кіоск «Суперлото»

У ніч на середу, 13 березня, в одному з гральних закладів Києва, розташованому у Дніпровському районі, сталася пожежа. За інформацією поліції, причиною інциденту стала димова шашка, яку в приміщення кинув невідомий.

Внаслідок пожежі вогонь знищив меблі, комп'ютерну техніку та частину самого закладу. З людей у пожежі ніхто не постраждав.

Фото Сергія Марченка, Informator.ua

Як повідомило видання Informator.ua, згорілим гральним закладом виявився кіоск «Суперлото», в якому можна було грати азартні ігри на гроші.

За словами очевидців, до кіоску підійшов чоловік у темному одязі з чорним рюкзаком і кинув в середину якийсь предмет. Пізніше біля приміщення правоохоронці виявили елементи димової гранати РДГ-55 МЧ, яка після приведення в дію може випромінювати язики полум'я.

Чоловік, який кинув гранату в гральний кіоск, втік.

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