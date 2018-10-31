У магазинах Disney почали продавати дерев’яні 3D-конструктори української компанії

Українські пазли на полицях крамниць Disney

Компанія Disney почала продавати у своїх фірмових магазинах 3D-пазли української компанії Ugears. Наразі в крамницях можна придбати чотири моделі Ugears вартістю 49,99 доларів, які створили спеціально для Disney.

Як стверджує гендиректор Ugears Геннадій Шестак, продажі запустили у 700 магазинах компанії у всьому світі, інформує Wow News Today і наводить фотографії стендів з українською продукцією.

Фото Wow News Today

Українська компанія почала переговори з Disney навесні 2017 року. За словами генерального директора, перший крок зробив саме агент Disney. Шестак зазначив, що під час переговорів Ugears двічі пройшла аудит Disney. Зокрема, корпорація звертала увагу на прозорість бізнесу, повне податкове навантаження, середню зарплату на підприємстві та атмосферу, в якій працюють люди (насамперед працівники цеху і складу).

Зазначається, що чимало вимог компанії збіглися зі стандартами українського Кодексу законів про працю.

Також підприємець наголосив, що Ugears – перша компанія за останні 22 роки, кому Disney дозволив залишити свій логотип на упаковці.

«Для цього ми знизили рентабельність, але натомість отримали колосальну кількість контактів з нашою продукцією. Упевнений, що наша присутність на полицях компанії збільшить пізнаваність бренду в світовому масштабі. Відповідно, це збільшить продажі і прибуток підприємства», – пояснив Шестак.

Нагадаємо, українська компанія виготовляє унікальні механічні 3D-пазли з фанери. У каталозі компанії є, зокрема, модель-пазл трамвайної лінії, пожежної машини, трактора, вантажівки, потяга, квітки-скриньки та механічного театру.