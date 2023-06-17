В Мелітополі п'яні російські військові влаштували стрілянину з ФСБ
У конфлікт втрутилися представники окупаційної поліції, які також почали стріляти у своїх
У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі, що на Запоріжжі, російські окупанти влаштували перестрілку зі своїми спецслужбовцями. Конфлікт відбувся між представниками ФСБ, окупаційної поліції та військовослужбовцями, повідомив у суботу, 17 червня, мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни не тільки намагається створити у Мелітополі окупаційний центр, але і центр криміналітету. Окупанти, які незаконно заселилися до українських будинків та захопили місцеві підприємства, влаштовують «розбірки» поміж собою.
Іван Федоров заявив, що у п'ятницю, 16 червня, в одному з мікрорайонів Мелітополя п'яні військовослужбовці РФ посварилися зі співробітниками ФСБ та розпочали стрілянину. Пізніше до них доєдналися представники окупаційної поліції.
Мер Мелітополя не зазначив, чи є загиблі або постраждалі окупанти внаслідок конфлікту. Натомість Іван Федоров нагадав, що минулого тижня у місті сталася подібна перестрілка, у якій вбили одного з дагестанців.