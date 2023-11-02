Благодійний фонд Козицького передав на потреби військових бригад 309 бойових FPV-дронів

Сьогодні, 1 листопада, у межах проекту «Вій» та ініціативи «1000 дронів для України» благодійний фонд Козицького передав на потреби військових бригад 309 бойових FPV-дронів, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Сучасну техніку для знищення ворога отримали 103-тя та 125-та бригади Сил тероборони, бригада Національної поліції «Лють», 77-ма десантно-штурмова бригада. Найбільшу кількість, а саме 150 бойових «пташок», отримала 110-та окрема бригада, яка зараз воює на Авдіївському напрямку.

«Пишаюся, що саме Львівщина стала осередком таких важливих проектів на підтримку наших військових формувань. Сьогодні ми передаємо ще понад 300 бойових пташок. Така техніка є очима бійців на передовій, бо вони можуть відстежувати переміщення особового складу ворога, а також ефективно вражати живу силу точними ударами. На цьому проект точно не завершується, навпаки – набирає обертів. Дякую нашим захисникам і захисницям за міцну оборону!», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Дрони українського виробництва, окремі комплектуючі закупляли за кордоном. Згідно з технічними характеристиками, один такий дрон-камікадзе може летіти на відстань 15 кілометрів, з додатковим навантаженням заряду ручного протитанкового гранатомета (РПГ) – понад 6 кілометрів.

«Майже 800 дронів в межах проекту «Вій» уже допомагають нашим військовим на фронті. Вони присилають відео, де видно, як завдяки безпілотникам знищують ворожі БМП, танки, катери, бліндажі, автомобільну техніку, станції радіоелектронних засобів розвідки. Бачимо, що цей проект дійсно ефективний», – наголосив представник Благодійного фонду Козицького Степан Козицький.

FPV-дрон – універсальна річ, оскільки його можна відносно легко переобладнати для виконання різних завдань: скид боєприпасів на ворожі цілі чи застосовувати як дрон-камі­кадзе. На відміну від «мавіків», FPV-дрони, що об­ладнані спеціальними передавачами, здатні літати в умовах, коли сигнал глушиться во­рожим радіоелектронним сигналом (РЕБ).

103-тя бригада Сил тероборони ЗСУ Львівщини, яка давно воює на передовій, активно використовує ці новітні технології.

«Кожен переданий на фронт дрон дорівнює збереженому життю наших військових. Для нашої бригади це надзвичайно важлива передача, адже в штабі бригади тепер є рота ударних безпілотних апаратів. Окрім технічного забезпечення, на фронті потрібні вмотивовані люди. Тому закликаю долучатися до лав нашої бригади та особисто спробувати нову техніку на полі бою», – наголосив командир 103-ї бригади Сил ТрО Валерій Курко.

Нагадаємо, проект «Вій» стартував у травні цьогоріч. Станом на сьогодні на потреби військових БФ Козицького вдалось передали уже 1150 бойових дронів. Інвестували у цей проект 1 мільйон доларів.

Про конкретні приклади ефективної роботи на полі бою переданої техніки розповів Михайло Ухман – доброволець, який воював у Мар’їнці та Пісках на Донеччині.

«Співпрацю зі Львівською ОВА ми розпочали вже давно. Перший дрон від фонду Козицького, який нам передали в травні, допоміг знайти позиції ворожої піхоти та знищити їхній особовий склад. Тоді росіяни наступали на Мар’їнку. Водночас ми отримували багато автомобілів зі Львівщини. Один такий транспорт допоміг вивезти тіла наших загиблих захисників, які потрапили в засідку біля Авдіївки», – поділився Михайло.

До слова, Михайло Ухман є режисером фільму «Шлях поколінь», який нещодавно вийшов у прокат. Події стрічки відбуваються у 2014 році. Частину коштів з продажу квитків скерують на дрони для ЗСУ. Більше – на сайті ЛОВА.