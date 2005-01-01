В новорічну ніч Львівську оперу за секунду «зруйнують» і зведуть знову

У Львові біля Оперного театру святкуватимуть Новий рік. О 23:00 останнього дня цього року, 31 грудня, містяни не впізнають головної площі.

«Доведеться нам трішки світла вимкнути на проспекті Свободи. Ми очікуємо близько 10 тис. гостей та мешканців міста під час зустрічі Нового року на площі перед Львівською оперою», ‒ розповіла організаторка новорічно-різдвяних подій Львова Марта Іванишин.

Драйвовий гурт «LIRWAK» та знаний етногурт «KURBASY» поєднають народну музику, колядки та електронні імпровізації в проекті «KURBASY feat LIRWAK». Це буде майже годинне музичне дійство, над яким вони працювали ще з осені. Етномотиви будуть і в образах музик. За головний убір їм ‒ оленячі роги. Це такий архетип української міфології, писанкарства, за яким роги ‒ як промені сонця, що сходить.

«Буде мультимедійна проекція на тлі Оперного театру. Одночасно за сцену нам, музикантам, слугуватиме балкон театру. І ви почуєте абсолютно нову програму, створену спеціально для того, щоб львів’яни могли позитивно, щасливо, глибоко і красиво ввійти в новий рік», ‒ пояснила учасниця гурту «KURBASY» Наталка Рибка-Пархоменко.

3D мапінг-шоу, що буде на Опері, умовно розділять на два етапи. Перший ‒ космічно-етнічний, далі ‒ спільний відлік часу до Нового року, а відтак ‒ і друга частина, де по фасаду театру бігатимуть звірі.

«Ми Львівську оперу і зруйнуємо, і назад побудуємо, і повишиваємо на ній вишиваночки, і зробимо на ній красиві светри з оленями, і зробимо її, як витинанку, як гороскопи. Дуже буде цікаво!», ‒ додав медіахудожник дійства Володимир Стецькович.

Дійство триватиме до 0:30 години 2018 року. І що важливо: все це видовище безкоштовне.

«Це буде така музика, що ви зможете і стрибати, і танцювати, і веселитися. Адже у Новий рік варто увійти саме з таким настроєм!», ‒ підсумувала Наталка Рибка-Пархоменко.