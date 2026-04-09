Військовому загрожує до 8 років увʼязнення

В Одесі оголосили підозру військовому, який за кермом Volkswagen Transporter врізався в пасажирський автобус. Внаслідок аварії є загибла, та травмовані. Про це у четвер, 9 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Аварія сталась у вівторок, 7 квітня, на вулиці Балківській. За даними слідчих, військовий, перебуваючи за кермом Volkswagen Transporter, їхав у попутному напрямку з автобусом. Правоохоронці вважають, що військовий не обрав безпечної швидкості, через що не впорався з керуванням та врізався в автобус, у якому перебувало 20 пасажирів.

Внаслідок зіткнення загинула одна пасажирка автобуса, ще 14 – отримали травми. Військовий також травмувався у ДТП, його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. Слідчі оголосили водію Volkswagen Transporter підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці здійснюють експертизи для встановлення всіх обставин ДТП. Зокрема, встановлюють стан військового на момент аварії. Якщо його провину доведуть, йому загрожуватиме покарання у вигляді увʼязнення строком до восьми років.

Нагадаємо, 18 лютого 2026 року на вулиці Героїв Крут у місті Костопіль на Рівненщині військовий збив 22-річну пішохідку та втік з місця ДТП. Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані.