Суворовський район Одеси отримав нову назву, хоча місцеві жителі виступили проти

Міська рада Одеси в середу, 3 травня, перейменувала два райони міста – Суворовський і Малиновський. Водночас одесити, які брали участь в онлайн-голосуванні, висловлювалися проти перейменування Суворовського району.

Так, Суворовський район перейменували на Пересипський, а Малиновський – на Хаджибейський, повідомила «Думська». За перейменування районів проголосували лише 34 депутати при мінімально необхідних 33 голосах. За таке рішення голосували депутати партії міського голови Геннадія Труханова «Довіряй ділам», а також «Слуги народу».

Водночас одесити, які брали участь в онлайн-голосуванні, яке організувала міська рада, не підтримали перейменування Суворовського району на Пересипський. Як пише «Суспільне», проти перейменування було 2 835 голосів, за – 2 782.

Як заявив віце-мер Одеси Олег Бриндак, згадане онлайн-голосування було консультативним і депутати мають право не враховувати його рішення і мають виконувати українське законодавство, яке передбачає перейменування. Також, за його словами, під час голосування проводилися маніпуляції. «Всі бачили як в останні години ці обходи по будинках. Коли з'являлися з одного будинку по 20-30 квартир голосуючих», – сказав посадовець.

«Думська» зазначає, що напередодні вдень було відомо, що виносити на сесію проєкт рішення щодо перейменування районів не будуть. Очікувалося, що історико-топонімічна комісія збереться ще раз, запропонує 5-7 варіантів, після чого одесити онлайн-голосуванням оберуть переможця. Однак пізно ввечері фракція «Довіряй ділам» все-таки внесла проект рішення, що стосується обох топонімів.

«Думська» нагадує, що після проваленого онлайн-голосування про перейменування Суворовського району Одеси на Пересипський депутати від «Європейської солідарності» запропонували перейменувати його на Миколаївський. Та ця пропозиція не знайшла підтримки в депутатів і набрала лише 17 голосів. У «ЄС» повідомляли, що варіант перейменування Суворовського району на Миколаївський перемагав у альтернативних голосуваннях, які, зокрема, проводили різні канали в Telegram.