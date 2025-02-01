Поліцейські у квартирі, де виявили тіло однорічної дитини

У квартирі в Пересипському районі Одеси правоохоронці виявили тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці у морозильній камері. Про це повідомила пресслужба поліції Одещини в суботу, 1 лютого.

Поліцейські встановили, що хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем. Чоловік був раніше неодноразово судимий.

«З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню», – ідеться в повідомленні.

Тіло хлопчика скерували на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) КК України. Тривають слідчі дії.