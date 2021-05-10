Одеські поліцейські затримали п’яного водія, який пошкодив дев’ять автомобілів, тікаючи від патрульних. Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області в понеділок, 10 травня.

«Сьогодні вночі увагу інспекторів привернув автомобіль Toyota, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія. За допомогою гучномовця та спеціальних сигналів патрульні вимагали зупинити транспортний засіб, проте водій збільшив швидкість та намагався втекти», – йдеться в повідомленні.

Під час переслідування чоловік протаранив дев’ять автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги. Як зазначають поліцейські, після останнього зіткнення авто порушника сильно пошкодилося та не змогло їхати далі.

Патрульні затримали чоловіка. Він пройшов пройти тест на рівень алкоголю у крові – драгер показав результат 1,23 проміле. Крім того, поліцейські виявили, що порушник ніколи не отримував водійське посвідчення.

«На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КпАП, ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП, ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП», – зазначено в повідомленні.