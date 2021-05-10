Львівський апеляційний суд закрив справу проти керівника релігійної громади «Божої Церкви Християн Віри Євангельської України "СІОН" у Львові» Сергія Пільчака, звинуваченого у керування автомобілем в наркотичному сп’янінні. Суд першої інстанції визнав чоловіка винним і призначив йому штраф з позбавленням водійських прав. Однак Сергій Пільчак зміг довести в апеляції, що не сідав за кермо нетверезим.

Судячи з матеріалів справи, 18 грудня 2020 року Сергія Пільчака зупинили патрульні поліцейські за підозрою у нетверезому керуванні автомобілем Audi на вул. Пасічній, 144. Водія відвезли у лікарню, де він пройшов медогляд. Висновок медиків підтвердив наркотичне сп’яніння у водія, зокрема наявність морфіну у сечі. Поліцейські склали на Сергія Пільчака постанову за ст. 130 (керування автомобілем у нетверезому стані).

26 січня 2021 року постанову розглянув Личаківський районний суд. У суді Сергій Пільчак заперечив, що сів за кермо у нетверезому стані. Він заявив, що результати експрес-тесту на стан наркотичного сп’яніння були недійсними, а наступного дня він здав повторний аналіз у приватній клініці і отримав негативний результат. Суддя Личаківського райсуду Назар Нор визнав Сергія Пільчака винним у нетверезому керуванні автомобіля. Чоловіка оштрафували на 10,2 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Сергій Пільчак не погодився із рішенням суду першої інстанції та подав апеляційну скаргу. На засіданні 27 квітня Львівський апеляційний суд Сергій Пільчак знову заявив, що результат його тесту на наркотичне сп’яніння є недостовірним. Він також повідомив, що є керівником релігійної громади «Божої Церкви Християн Віри Євангельської України "СІОН" у Львові» та має хороші відгуки від сусідів стосовно своєї поведінки.

Під час розгляду цієї справи в апеляції суд призначив перевірку відібраного ще 18 грудня 2020 біоматеріалу (сечі) Сергія Пільчака на наявність наркотиків. Повторне дослідження не виявило жодних наркотичних речовин. Зважаючи на це, суддя Михайло Романюк вирішив, Сергій Пільчак нічого не порушив і суд першої інстанції помилково визнав його винним.

Львівський апеляційний суд повністю задовольнив скаргу Сергія Пільчака, скасував рішення першої інстанції та закрив адміністративну справу проти нього.