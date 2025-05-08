На місці інциденту поліцейські вилучили дві коробки з-під салютів на 30 пострілів

В Одесі поліцейські викрили двох місцевих мешканців, які під час російської ракетної атаки по місту запустили феєрверки. Інцидент трапився в Київському районі міста 31 січня, повідомила поліції Одещини 7 травня.

Слідчі з’ясували, що 37-річний одесит отримав через месенджер пропозицію за 4 тис. грн запустити феєрверки у багатолюдних місцях. Він погодився та залучив до скоєння злочину свого 48-річного знайомого. Для виконання завдання зловмисники обрали спортивні майданчики біля навчальних закладів на Люстдорфській дорозі та вулиці Сім’ї Глодан.

«Ввечері, під час повітряної тривоги й вибухів від ворожих ракет, ігноруючи заборону використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, зловмисники зухвало привели в дію спочатку одну піротехнічну установку, а за кілька хвилин – наступну, зняли відео для доказу, і втекли», – кажуть правоохоронці й додають, що грошей від замовника одесити так і не отримали.

За даними поліції, обидвоє зловмисників ніде не працювали та вже мали судимості за крадіжку та шахрайство.

Дії одеситів кваліфікують за ч. 2 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського правопорядку). Їм загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування.