Центр для допомоги переселенцям мали відкрити на базі кафе, але за кілька днів до відкриття воно згоріло

В Одесі в ніч проти 31 січня згоріло приміщення загальною площею 400 квадратних метрів, де в суботу, 4 лютого, планували відкрити соціальний центр для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив голова правління БФ «Пліч-о-пліч», одеський активіст Олег Михайлик.

«Те, що залишилося від майбутнього соціального центру благодійного фонду «Пліч-о-пліч» після можливого підпалу та нічної пожежі. Це нас не зупинить. Хоча наступної суботи ми не зможемо відкрити свій центр надання гуманітарної та соціально-економічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та одеситам», – зазначив Михайлик.

За його словами, приміщення соціального центру планували відкрити на базі ресторану «Grin Garden» спільними зусиллями волонтерів та місцевих і німецьких спонсорів.

За інформацією ДСНС, пожежа спалахнула 31 січня о 00:11 у приморському районі на проспекті Шевченка. За їхньою інформацією, загорівся дах. Площа пожежі становила 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 03:28.

Як пише «Думська», раніше у згорілій будівлі розташовувався ресторан «Че Гевара» скандального бізнесмена Дмитра Копилова, який неодноразово висловлював свої симпатії до держави-агресора, заявляв, що «Одеса – це Росія», робив «знижки сепаратистам» і розповідав про «фашистів і укро-нацистів». Копилов також є власником охоронної агенції «Патріот», його вважають причетним до організації побиття журналістів та активістів Євромайдану біля одеської обласної держадміністрації 19 лютого 2014 року.

У 2020 році ресторан закрився, оскільки втратив популярність через політичні погляди власника. Копилов скаржився, що одесити не хочуть ходити «до сепара». Після цього він здавав приміщення.

Новий власник кафе, яке не працювало, віддав приміщення на півроку в розпорядження фонду «Пліч-о-пліч». Волонтери й переселенці робили там ремонт самотужки і на наступних вихідних там планували відкрити соціальний центр, однак на заваді стала пожежа.