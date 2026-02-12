В Одесі затримали військового ТЦК за вимагання хабарів

В Одесі поліція затримала військового Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вимагання хабаря. Про це у четвер, 12 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

Правоохоронці затримали співробітника відділення оповіщення, який мав доступ до облікових даних військовозобовʼязаних. Слідчі встановили, що військовий користувався службовими можливостями та пропонував чоловікам у розшуку «вирішити цю проблему». Зокрема, за 9 тис. грн пропонувалось виключення з розшуку, а за 6 тис. доларів – працевлаштувати до підприємства критичної інфраструктури, що передбачає бронювання від мобілізації. У разі відмови військовий погрожував мобілізацією, а також залякував, що мобілізованого одразу направлять у зону бойових дій.

«На першу зустріч наказав взяти із собою копії документів, фотографії та частину від домовленої суми. При цьому зауважив, що без наявності грошей зустріч не відбудеться», – повідомили у Нацполіції.

Поліція затримала військового під час отримання частини хабаря за працевлаштування – 3 тис. доларів. Йому оголосили підозру в одержання хабаря за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років увʼязнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 7 лютого на Дніпропетровщині затримали трьох військовослужбовців ТЦК та СП, які до смерті побили 55-річного місцевого жителя.