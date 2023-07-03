Рішення про візит Володимира Зеленського досі не ухвалене

Офіс Президента заявив, що рішення щодо візиту Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі досі не ухвалене. Все залежатиме від ситуації на фронті, повідомив «Суспільному» в понеділок, 3 липня, речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, рішення щодо можливої участі Володимира Зеленського не ухвалене, оскільки на це впливає кілька факторів. Зокрема йдеться про перебіг подій на лінії фронту.

«Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою», – заявив Сергій Никифоров.

Речник Володимира Зеленського зазначив, що журналістам варто звернути увагу на заяви президента. Саме в них, за його словами, описані обставини, за яких Володимир Зеленський зможе поїхати до Вільнюса.

Нагадаємо, саміт НАТО у литовському Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче показати результати контрнаступу до саміту, проте наголосив, що кожен деокупований кілометр вартує життів українських бійців.