В Олешках знищено будинок «мера» Георгія Журавка

У тимчасово окупованих Олешках пролунав вибух на земельній ділянці Георгія Журавка, якого окупанти призначили «очільником міста». Про це пише херсонське видання «МОСТ».

Вибух пролунав вввечері 22 липня за адресою вулиця Крилова, 165. Ця земельна ділянка та нерухомість на ній зареєстровані на Георгія Журавка. Один із херсонських Telegram-каналів оприлюднив світлину знищеної будівлі. Наразі невідомо, чи перебував на той момент Журавко вдома.

Окуповані Олешки на мапі Deepstate

За даними громадського руху «Чесно», Георгій Журавко у 2015 році був депутатом від забороненого «Опозиційного блоку», балотувався на парламентські вибори 2019 року. Вже через рік представляв політичну силу «Блок Володимира Сальдо», а також брав участь у виборах до Херсонської обласної ради та на посаду голови міської ради Олешків.

У 2022 році росіяни призначили Журавка на посаду «міського голови» тимчасово окупованих Олешків. Як свідчить документ Офісу генпрокурора, йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Чоловік є дядьком загиблого екс-депутата й колаборанта Олексія Журавка, який помер унаслідок ракетного удару по центру Херсона 25 вересня 2022 року. Олексію Журавка звинувачували у державній зраді через заклики до захоплення України Росією.