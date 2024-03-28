Су-27 розбився після зльоту з аеродрому Бельбек

У четвер, 28 березня, поблизу Севастополя в окупованому Криму впав російський винищувач Су-27. Про це повідомили російські ЗМІ.

Перші кадри з падінням літака опублікували місцеві Telegram-канали. За попередньою інформацією росіяни самі збили власний винищувач Су-27, який впав над Севастополем. Су-27 збили після його зльоту з аеродрому Бельбек.

Згодом місцева самопроголошена «влада» підтвердила, що літак впав у море, а пілот катапультувався.

Су-27 – радянський важкий багатоцільовий високоманевровий всепогодний винищувач четвертого покоління.Розроблений в ДКБ Сухого, експлуатація в повітряних силах почалася в 1985 році, але офіційно прийнятий на озброєння лише у 1990 році. Після розпаду СРСР вироблявся в Росії.

Під час повномасштабної війни Росія втратила суттєву кількість таких літаків. Зокрема, 24 березня 2024 було пошкоджено 3 літаки Су-27 уламками ракет на аеродромі «Бельбек».