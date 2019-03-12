В окупованому Криму зафіксували нові викиди хімічних речовин

Місцями рівень викидів перевищує норму вдвічі

СуспільствоЮрій Братюк, 12 березня1040

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В повітрі окупованого Криму зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації хлористого водню.

Про це повідомляє «Кримське управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля».

Зазначається, що вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська перевищив норму. В Армянську також зафіксували підвищення вмісту шкідливих речовин у повітрі. Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню — у 1,8 рази.

Нагадаємо, що минулого року на півночі анексованого Криму встався викид невідомої речовини. У зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ, жителі якого масово скарижился на погане сампопочуття.

На початку вересня 2018 окупаційна влада анексованого Криму вирішила зупинити завод «Кримський титан» через неконтрольовані викиди. Згодом жителі Армянська і Красноперекопська повідомляли про повторні викиди, але окупаційна влада Криму цю інформацію заперечувала.

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