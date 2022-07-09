Власниками викрадених автомобілів зазвичай стають бойовики «ДНР»

В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Про це свідчать дані української розвідки.

Автомобілі викрадають як з відкритих стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення. Грабіжники часто використовують евакуатори. Як зазначають у розвідці, це дає зрозуміти, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею колаборанти.

«Офіційно заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно», – додають у повідомленні.

Нерідко власники викрадених автомобілів знаходять їх у бойовиків так званої «міліції ДНР». В такому випадку вкрадені машини оголошуються «власністю ДНР» і повернути їх неможливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни демонтували і вивезли до Донецька головний фонтан Маріуполя. Окупанти розібрали фонтан під виглядом реконструкції Театрального скверу.