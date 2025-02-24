Подсудєвський – зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби

Співробітники ФСБ Росії влаштували вибух у кабінеті колаборанта Рамана Подсудєвського. Про це у понеділок, 24 лютого, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що вночі у неділю, 23 лютого, в тимчасово окупованому Приморську Запорізької області прогримів потужний вибух у кабінеті керівника незаконної установи багатофункціональний центр «Мої документи» Рамана Подсудєвського.

Подсудєвський – зрадник України, колишній високопосадовець Держприкордонслужби. Він втік до тимчасово окупованого Криму у 2015 році, де працював на гауляйтера Сєргєя Аксьонова. Там він також почав співпрацювати з чекістами так званого управління ФСБ по республіці Крим.

У розвідці розповідають, що між цим управлінням ворожої спецслужби у тимчасово окупованому Криму та іншим кланом ФСБ Росії триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області.

«Власне, вибух у кабінеті Подсудєвского в окупованому Приморську організували ФСБшники з Москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан», – йдеться у дописі.

У ГУР наголошують, що у такий спосіб росіяни надіслали сигнал колаборанту та його покровителям про «необхідність урізати апетити» і бути поступливішими. Після цього всередині ФСБ почалися перевірки.

«Навіть покірна і старанна служба окупаційній владі аж ніяк не гарантує захисту від ліквідації зажерливими московитськими корупціонерами», – додали у ГУР.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську підірвали співробітників ФСБ.