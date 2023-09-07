У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з працівниками російської ФСБ. Відео з вибухом було опубліковано в соцмережах. Згодом джерела УП в СБУ уточнили, що в авто були двоє працівників ФСБ та військових.

Зазначається, що в результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший – у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто – поранені.

За даними УП, до вибуху причетна Служба безпеки України. Підірвані російські спецслужбовці працювали в окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для «фільтраційних заходів» і також – щоб катувати громадян України. В СБУ інформацію щодо вибуху наразі не коментували.

Олешки – місто в Україні, центр Олешківської міської громади Херсонського району Херсонської області. Місто було окуповано з перших днів війни.

Окуповані Олешки на мапі Deepstate

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року більшу частину міста було затоплено, рівень затоплень сягав 2-4 м. Російські війська перешкоджали евакуації жителів, здійснюючи обстріли території. Кількість загиблих за різними даними складає від 9 до 69 осіб.