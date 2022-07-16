Панорама зруйнованого російськими окупантами центру Вінниці

Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення після оголошення повітряної тривоги, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Вінниці.

Як повідомляє прес-служба президента, під час поїздки до Вінниці Тимошенко ознайомився зі станом укриттів – було виявлено, що деякі з них у місті – в жахливому стані. Тимошенко акцентував на недостатньому рівні облаштування бомбосховищ.

«Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень», – наголосив Тимошенко.

Він обговорив з керівництвом міста пріоритети у розв'язанні питання безпеки.

«Окремо апелюю до свідомості громадян: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це може зберегти життя вам і вашим сім’ям», – зазначив Кирило Тимошенко.

Як зазначив Тимошенко, то Будинок культури через руйнування, на жаль, не можна відновити, його буде знесено. Будівлю Будинку побуту також неможливо відновити. Крім того, здійснюється оцінка збитку, заподіяного внаслідок пошкодження житлових будинків.

Нагадаємо, в результаті російських ракетних обстрілів Вінниці 14 липня загинули 24 людини, зокрема троє дітей.