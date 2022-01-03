У ніч на понеділок, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Глави держав говорили про загострення ситуації на сході України.

Як повідомили в Офісі президента, розмова тривала понад півтори години. Ключовою темою переговорів була ситуація на сході та на кордонах України.

«Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО», – сказав Володимир Зеленський.

Він також подякував Джо Байдену за підтримку принципу «нічого про Україну без України», а також за готовність американської сторони до рішучих заходів у разі російського вторгнення в Україну.

Глави держав обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів, а також економічні й енергетичні безпекові виклики.

Нагадаємо, що у заяві Білого дому за підсумками розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена йдеться про рішучу підтримку України у випадку вторгнення Росії. 30 грудня Джо Байден провів переговори телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним, у яких також пригрозив рішучою відповіддю в разі нападу на Україну.