У Львові вшанували пам'ять полеглих за Україну Героїв

Ввечері 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Львові вшанували пам'ять загиблих Героїв, запустивши у небо символічні світлові промені. Подія відбулась на площі перед полем Почесних поховань новітніх Героїв, повідомила прес-служба ЛМР.

Над могилами новітніх Героїв України, на Личаківському кладовищі, символічно засвітили «промені пам'яті». Помолитися за тих, хто віддав своє життя за свободу України прийшли родичі полеглих Героїв, представники міської та обласної влади, духовенство та прості мешканці міста.

«Кожен, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави, він своєю святістю скроплює цю землю, і вона має вже зовсім іншу силу. Наше військо — це не є 300-400 тисяч! Наше військо – це є 40 мільйонів людей! В нас є одна дорога – йти і перемагати.

Ніхто не зрозуміє біль родини, мами, тата, дружини, які віддали свою рідну людину, але я знаю одне – що є ще один чинник – віра. Бо доки ми маємо віру – нас неможливо здолати. Сьогодні, коли розгортається український прапор, у світі всі знають, що це є прапор свободи. Сьогодні, коли у світі говорять «Україна» – це слово означає «перемога». Ми платимо титанічну ціну за це – ви втрачаєте найдорожче, дорогі рідні наших Героїв. Велика вам подяка і низький уклін. Слава українському війську! Слава Україні», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий