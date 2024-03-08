Корбейна Шульца арештували у Форт-Кембеллі, військовій базі армії США в південному штаті Кентуккі

В Сполучених Штатах заарештували аналітика військової розвідки за звинуваченням у спробі продажу конфіденційної оборонної інформації Китаю. Про це 8 березня повідомила агенція Reuters.

За словами журналістів, йдеться про співробітника розвідки Корбейна Шульца, заарештованого у Форт-Кембеллі, військовій базі армії США в південному штаті Кентуккі, де дислокуються кілька військових частин, у тому числі повітряно-десантна дивізія, авіаційний полк спецпризначення та сили спеціальних операцій.

Федеральна прокуратура звинуватила його у змові з метою розголошення інформації про національну оборону та спробі незаконно передати оборонні вироби й технічні дані, а також підкупі державного службовця.

За даними правоохоронців, Шульцу заплатили приблизно 42 тис. доларів за те, щоб він надав людині, яка, як він вважав, живе в Гонконзі, інформацію про плани США на випадок, якщо Тайвань зазнає військового нападу з боку Китаю.

Інформація про ймовірних замовників та осіб, які оплатили «послуги» американця наразі не розкривається. В прокуратурі зазначили, що Шульц поставив особисту вигоду вище безпеки американського народу і його арешт свідчить про те, що така зрада не приносить очікуваних результатів.

У міністерстві юстиції додали, що будуть і надалі виявити й притягнути до відповідальності осіб, які порушили присягу захищати державні таємниці Сполучених Штатів.