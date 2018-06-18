20-річного американського репера XXXTentacion застрелили у Маямі

У США смертельно поранили відомого реп-виконавця, відомого під псевдонімом XXXTentacion

В ніч на 19 червня у Маямі, США смертельно поранили відомого реп-виконавця, який виступав під псевдонімом XXXTentacion. Від отриманих ран 20-річний Джасейм Онфрой помер у лікарні.

На виконавця напали, коли він виходив зі свого мотосалону. Нападник вистрілив у нього кілька разів, відібрав сумку і втік. Постраждалого госпіталізували у важкому стані, від отриманих травм репер впав у кому. Про це спершу повідомило видання TMZ, пославшись на місцеву поліцію. Згодом правоохоронці підтвердили факт смерті важкопораненого.

Дебютний альбом XXXTentacion - «17» вийшов 25 серпня 2017 року і зайняв 2-гу сходинку у чарті Billboard 200. Його другий альбом «?» очолив рейтинг у 2018 році.

Проте справжню «славу» XXXTentacion здобув після гучного скандалу, коли його вагітна дівчина звинуватила виконавця у побитті.