У Флориді терорист скоїв самогубство після вбивства чотирьох дітей-заручників

СвітЮрій Братюк, сьогодні, 13:112230

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У Флориді терорист скоїв самогубство після вбивства чотирьох дітей-заручників
У Флориді озброєний чоловік вбив чотирьох дітей

У вівторок, 12 червня в місті Орландо, штат Флорида (США) озброєний чоловік вбив чотирьох дітей, яких взяв у заручники напередодні. Сам зловмисник скоїв самогубство, попередньо поранивши одного правоохоронця.

Як повідомляє видання Orlando Sentinel, четверо дітей, віком 1, 6, 10 та 11 років були взяті у заручники 35-річним Гері Уейном Уілсоном, який раніше вже притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних побоїв та підпал.

Поліцію викликала співмешканка злочинця, яка і заявила про захоплення заручників. По прибуттю зловмисник відкрив вогонь по правоохоронцях, поранивши одного з них. 20-годинні переговори не увінчалися успіхом, після чого поліція увірвалася в будинок Уілсона, де і було знайдено мертвими заручників і самого зловмисника. Пораненого правоохоронця госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.

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У Флориді терорист скоїв самогубство після вбивства чотирьох дітей-заручників ZAXID.NET
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