Канікули тримватимуть до 12 січня

В Тернопільській громаді вже оприлюднили дати зимових канікул для школярів. Відпочинок стартує з 19 грудня і триватиме до 12 січня. Окремі школи відпочиватимуть довше.

Вже з наступного тижня більшість шкіл Тернополя і громади підуть на зимові канікули. Цього року, відпочинок для школярів розпочинається скоріше, а ніж торік, повідомили ZAXID.NET в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради.

Це пов’язано з тим, що більшість шкіл відпрацювала навчальну програму щосуботи протягом вересня та жовтня. Тож канікули стартують з 19 грудня і триватимуть до 12 січня. Кожний навчальний заклад мав змогу самостійно обирати дати проведення канікул, однак загалом на нарадах узгодили, що школи дати підлаштують одна під одну.

Єдиний навчальний заклад у Тернополі, в якому відрізнятиметься розклад канікул – це гімназія «Гармонія». Це зумовлено тим, що заклад є структурним підрозділом Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола, який самостійно приймає рішення щодо канікул.

На Тернопільщині кожна територіальна громада індивідуально вирішила впроваджувати дати зимових канікул. Однак на Різдво та Новий Рік практично усі навчальні заклади матимуть канікули.