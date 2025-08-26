У центрі Чернівців водій авто на смерть збив чоловіка
Від багатьох травм пішохід помер на місці ДТП
Аварія трапилась близько обіду 25 серпня на вулиці Лесина. Правоохоронці попередньо з’ясували, що 20-річний буковинець, керуючи автомобілем Mercedes Benz GL350, допустив наїзд на невідомого чоловіка віком приблизно 60-70 років, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 26 серпня.
У результаті ДТП пішохід отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють його особу. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Поліцейські затримали водія автомобіля та помістили до ізолятора тимчасового утримання. Також у нього відібрали аналізи на алкоголь і наркотики.
Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водію, якщо його провину доведуть в суді, загрожує до 8 років позбавлення волі. Автомобіль вилучили і помістили на штрафмайданчик. Досудове розслідування триває.