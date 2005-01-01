В Україні через негоду 146 населених пунктів досі без світла

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:16760

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В Україні через негоду 146 населених пунктів досі без світла
фото з відкритих джерел
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

В Україні залишаються знеструмленими 146 населених пунктів у 2 областях. Про це повідомляють на сайті ДСНС.

«Залишаються знеструмленими 146 населених пунктів у 2 областях (Одеська - 102, Черкаська - 44). До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у м. Вилково продовжуються роботи по відновленню електропостачання. Для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням - частково.

У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста.

Крім цього, у відомстві повідомили, що наразі в Україні небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Помірний сніг у Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях, місцями невеликий сніг у Житомирській, Київській, Волинській, Львівській, Тернопільській областях та м. Києві.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 22 січня, cиноптики прогнозують в Україні сніг, ожеледицю та різкі пориви вітру. При цьому виникнуть хуртовини та снігові замети. Сніг випаде до 20-30 см.

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