В Україні кількість кіберзлочинів збільшується на 2,5 тисячі щороку

Кількість виявлених злочинів у сфері кібербезпеки збільшується в середньому на 2,5 тисячі кожного року, розповів голова Кіберполіції Сергій Демедюк.

Департамент кіберполіції – новий підрозділ Національної поліції. За словами Демедюка, Він тільки формується. Проте з кожним роком набуває більшого досвіду, напрацьовує методологію, отримує знання від зарубіжних партнерів.

«Завдяки цьому ми щороку виявляємо і документуємо все більше таких злочинів. Щороку кількість виявлених кіберзлочинів збільшується в середньому на 2,5 тисяч», – сказав голова кіберполіції в інтерв’ю «Економічній правді».

З його слів, у 2017 році кіберполіція супроводжувала близько 7 тис. кримінальних проваджень, з них 4,5 тис – винятково кіберзлочини.

«За одинадцять місяців 2017 року ми направили до суду обвинувальні акти щодо 726 осіб», – озвучив статистику Демедюк.

Нагадаємо, кіберполіцію в Україні було засновано у жовтні 2015 року.