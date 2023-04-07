Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування в Україні нової традиції – проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це він зазначив під час першого такого Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипломатичного корпусу і Меджлісу кримськотатарського народу, повідомив «Укрінформ».

«Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями – присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту», – сказав Зеленський ввечері у п’ятницю, 7 квітня.

Президент наголосив, що Україна вдячна мусульманам нашої держави і всій мусульманській спільноті світу, хто однаково з українцями прагне миру і захисту від зла.

Іфтар – розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом. Наприкінці XX ст. мусульмани стали організовувати Іфтар в різних країнах для не тільки для мусульман. Вони використовують його для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають у країні, ознайомлення з життям мусульман.