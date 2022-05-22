В Україні заборонили обіг ліків, вироблених в РФ і Білорусі

Верховна Рада України внесла зміни до закону «Про лікарські засоби», обмеживши обіг ліків, виробництво яких розташоване на території Росії або Білорусі. Законопроект № 7313 на засіданні 22 травня в цілому підтримали 299 нардепів.

Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроекту – обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або Білорусі, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.

Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.

Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.

Також законопроектом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.

Ухвалення закону чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому. Такий крок стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес у Росії та Білорусі, вважають автори.