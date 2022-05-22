Через санкції окупанти змушені шукати нові логістичні коридори

Міністр транспорту держави-терориста Росії Віталій Савельєв заявив, що санкції, запроваджені проти окупантів через вторгнення в Україну, завдали суттєвих проблем із логістикою.

«Ті санкції, які наклали на Росію, практично зламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори», – цитує слова міністра під час візиту до Астраханської області, російський «Интерфакс».

Зазначимо, що з кінця лютого через вторгнення Росії в Україну з російського ринку пішла низка транспортних компаній. Серед них найбільший у світі контейнерний оператор Maersk і американська логістична компанія UPS.

Крім того, деякі морські оператори припинили бронювати судна, що рухаються до Росії, а десятки країн закрили небо для російської авіації, через що та не може здійснювати польоти до країн Європейського Союзу, США, Канади.

У березні міністр промисловості й торгівлі Росії Денис Мантуров заявляв, що Росія зможе перебудувати логістичні ланцюги, які постраждали через санкції, через три-шість місяців. Але й то для забезпечення попиту в країнах, що готові купувати російські товари.

Російська влада збирається розв'язати проблеми, що виникли, за допомогою транспортного коридору «Північ-Південь», який проходить через прикаспійські порти Астрахань на Волзі, Оля на Волго-Каспійському каналі та Махачкала в Каспійському морі, зазначає російський сайт «Медуза».