В Україні побудують систему блокування трансляції програм російських телеканалів і радіоканалів на прикордонних територіях. Про це повідомили в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що 5 березня 2024 року уряд виділив Держспецзв'язку 153 млн грн на побудову цієї системи. Вона діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

«Реалізація проекту дасть можливість витіснити “русский мир” з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України зросте», – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповідали, що росіяни масово під'єднують українців на окупованих територіях до російського телебачення. Так вони хочуть блокувати для них доступ до правдивої інформації та посилити інформаційно-психологічний тиск.