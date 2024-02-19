Ввечері у неділю, 18 лютого, російські хакери здійснили атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію. Про це повідомили у прес-службі Держспецзв’язку.

Як розповіли у відомстві, Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. До команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, звернулися представники низки українських ЗМІ, зокрема: «Української правди», Liga.net, «Апострофу» та Телеграфу. Фахівці вже проводять дослідження цього інциденту.

«… російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні Держспецзв’язку зазначається, що упродовж 18 лютого унаслідок численних DDOS-атак на сервери Місто-ТВ та канал магістрального провайдера для абонентів Місто-ТВ частково недоступні деякі інтернет-ресурси та спостерігаються проблеми зі швидкістю з’єднання.

Станом на 7:30 ранку понеділка доступ до соцмереж українських медіа відновлено.

Зазначимо, що реакція Держспецзв’язку з’явилася після того, як редакції сайтів «Українська правда» та Liga.net заявили про хакерську атаку на їхній акаунт у соцмережі X. Через офіційні аккаунти цих медіа хакери почали публікувати фейки про нібито «розгром» підрозділами армією РФ українських військ в Авдіївці.