Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові розробляють програму з посилення протиповітряного захисту у прифронтових регіонах. Про це він сказав на пресбрифінгу 7 листопада.

За словами президента, командувач Сил безпілотних систем, майор Роберт «Мадяр» Бровді на засіданні Ставки представив концепцію захисту Херсону від ударів ворожих безпілотників. Таку програму планують розробити для всіх прифронтових міст.

Окрім цього, Володимир Зеленський оголосив про запуск серійного виробництва українських аналогів китайських дронів Mavic.

«Альтернативи знайдені, буде масове виробництво. Зараз будуть готуватися фінансування і відповідні контракти», – повідомив президент.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський заявив, що Китай припинив продавати Україні та Європі популярні серед військових квадрокоптери DJI Mavic, однак продовжує постачання цих дронів до Росії.