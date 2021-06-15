Українська асоціація фахівців інформаційних технологій за підтримки Міністерства цифрової трансформації впровадить в Україні міжнародну сертифікацію навичок володіння комп’ютером ICDL. Це дозволить українцям підтверджувати свої навички роботи з комп’ютером у понад 100 країнах, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Сертифікація ICDL, яка підтверджує компетенцію, містить теоретичні та практичні завдання базового рівня. Вона потрібна в разі вступу до іноземних навчальних закладів, при працевлаштуванні, а також для навчання і сертифікації цифрових навичок державних службовців.

Незабаром буде створена цифрова навчальна система з 22 модулів, які охоплюють всі необхідні цифрові навички.

Матеріали з модуля «Український цифровий громадянин» будуть доступні безкоштовно. Тренувальне онлайн-тестування з цього модулю буде доступно на порталі «Дія.Цифрова освіта».

Тестування і сертифікація за стандартом ICDL будуть доступні всім верствам населення. Цей стандарт компʼютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою європейських професійних інформаційних товариств, Європейським товариством інформатики, а також міністерствами освіти різних країн.

У Мінцифри зазначають, що в Україні вже діє мережа тестових центрів ICDL, в яких можна пройти сертифікацію.

В Європі ICDL раніше був відомий як ECDL (European Computer Driver Licence) з моменту запуску в 1997 році до 2019 року, коли був запущений новий бренд ICDL Identity, який офіційно об’єднав ECDL та ICDL.